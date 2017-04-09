بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

البحيرة – أحمد نصرة:

شيع الآلاف من أهالي قرية صفط العنب، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الأحد، جثمان محمد صبحي، أمين الشرطة، الذي استشهد فى الهجوم الإرهابي على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وردد المشيعون خلال الجنازة، التي انطلقت من مسجد القرية حتى مقابر أسرة الشهيد هتافات منددة بالإرهاب منها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

شارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كان انفجاران، وقعا، اليوم الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.