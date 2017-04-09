محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد

الغربية - (أ.ش.أ):

أكد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، أن الحادث الإرهابي، الذي وقع داخل كنيسة ماري جرجس بطنطا وراح ضحيته 27 شهيدًا وعشرات المصابين، لن ينال من عزيمة وإصرار المصريين على المضي قدمًا للقضاء على أعداء الوطن.

وأضاف "صقر" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الإرهاب لا يفرق بين مواطن وآخر، مؤكدًا أنه لن ينال من عزيمة مصر ولن ينجح في إيقاف مسيرة البلاد التي انطلقت لبناء مستقبل مصر الواعد.

وتابع: "سنكون بالمرصاد للمجرمين الإرهابيين، وإن جميع فئات الشعب المخلصة يد واحدة، حتى نقضى على هذه العناصر الإجرامية، التي لا يمكن أن تعيش على أرض مصر الطاهرة".