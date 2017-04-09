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بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

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وقفة للأقباط بشبرا (8)وقفة للأقباط بشبرا (8)

وقفة للأقباط بشبرا (9)وقفة للأقباط بشبرا (9)

وقفة للأقباط بشبرا (10)وقفة للأقباط بشبرا (10)

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تصوير- علاء القصاص

نظم عشرات الأقباط، مساء الأحد، وقفة بمنطقة دوران شبرا، ردًا على تفجيري كنيستي في طنطا وإسكندرية واللذين أسفرا عن مقتل 43 وإصابة العشرات.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالإرهاب، ورفعوا لافتات تضامنية مع ضحايا الحادث الإرهابي.

كان انفجاران استهدفا، اليوم الأحد، كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، وأسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت "الصحة"، أن الانفجار أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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