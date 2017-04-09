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بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندريةغادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية

غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية (2)غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية (2)

غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية (4)غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية (4)

غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية (5)غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية (5)

غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية (6)غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية (6)

القاهرة - مصراوي:

نعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، شهداء الوطن المصريين المسيحيين والمسلمين، وأكدت بعد زيارة كل المصابين في المستشفيات أن الإرهاب الأسود لا دين له، مشيرة إلى أن "عنف الضربة وقسوة التوقيت لن يزيدنا الا صلابة وتماسكًا أمام السفلة المجرمين.

وأكدت في بيان لها، أن الإرهاب لا دين له وأن المصريين مستمرون في الصلاة في بيوت الله مؤمنون بقضاء الله مصرون على هزيمة الارهاب بالعمل وبالبناء وبالتوحد والانصهار في بوتقة الوطن.

وحرصت غادة والي على زيارة كل المصابين في مستشفيات مصطفى كامل العسكري ومستشفى الشرطة والمستشفى الجامعي برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد واللواء محمد يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

وتبادلت الحديث مع عدد من المصابين للاطمئنان على حالتهم واستمعت لأحد المصابين يروي ما حدث، وكان يبكي الشهداء قائلا: "ياريتنا رحنا فدا اللي ماتوا" ، ثم تفقدت غادة والي موقع التفجير وقدمت العزاء للآباء والكهنة يتقدمهم القمص رويس مرقص وكيل البطريركية كما قدمت العزاء للراهبة المتواجدة في الكنيسة المرقصية في الاسكندرية.

ووجهت الوزيرة فور وقوع الحادثين الإرهابيين فرق الإغاثة ووكلاء الوزارة في طنطا والإسكندرية بالتواجد على مدار الساعة لتسلم شهادات الوفاة وتقارير النيابة لمساعدة أسر الشهداء على استخراج إعلام الوراثة كما تواصلت مع وزير العدل طالبة تحديد محكمة في كل محافظة للمساعدة على سرعة إنهاء الاجراءات وإعداد مذكرة تعرض غدا على مجلس الوزراء لتعويض الأسر وفقا لقرار مجلس الوزراء بتعويض ضحايا الإرهاب من المدنيين.

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