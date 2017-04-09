10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

قال رئيس اليونان بروكوبيس بافلوبولوس إن الحرب هي السبب الرئيسي لكل ما يحدث في الشرق الأوسط من إرهاب وذلك في تعليقه على تفجيري الكنيستين في مصر الذي أدى إلى مقتل 43 شخصًا وإصابة 119 آخرين، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه ثقة كبيرة في تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوضع بعد التفجيرين، وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن الإرهاب يريد تدمير مصر، بينما تحدث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون عن تطورات الأوضاع في سوريا متهمًا روسيا بأنها لم تفِ بالتزامها في التخلص من الترسانة الكيميائية السورية.

1- رئيس اليونان: الحرب هي السبب الرئيسي لكل ما يحدث في الشرق الأوسط

رئيس اليونان بروكوبيس بافلوبولوس في أثينا في 8 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس اليونان بروكوبيس بافلوبولوس إن عزاء المصريين عقب تفجيري الكنيستين وحده لا يكفي، مؤكدًا أن الحرب هي السبب الرئيسي لكل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: "يجب على أوروبا أن تتحمل مسؤولياتها".

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2- ترامب: لدي ثقة كبيرة في تعامل السيسي مع الوضع بعد تفجيري الكنيستين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا في 6 أبريل 2017 (أ ف ب)

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفجيري الكنيستين في مصر، وقال في تدوينتين على "تويتر": "حزين للغاية لسماع الهجوم الإرهابي في مصر. الولايات المتحدة تدين بشدة. وتابع "لدي ثقة كبيرة في أن السيسي سوف يعالج الوضع على النحو السليم".

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3- الرئيس الفرنسي: الإرهاب يريد تدمير وحدة مصر

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في إسبانيا في 20 فبراير 2017 (أ ف ب)

أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن تضامنه مع مصر، في بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس، مضيفًا: "مرة أخرى، مصر يضربها الإرهابيون الذين يريدون تدمير وحدتها وتنوعها."

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4- بوتين: تفجير الكنيستين في مصر "عمل وحشي"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا الكنيستين، وأدان بشدة هذا العمل الإرهابي واصفًا إياها بـ"العمل الوحشي".

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5- بابا الفاتيكان: عميق التعازي للبابا تواضروس الثاني وشعب مصر

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان الأحد (أ ف ب)

أدان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بشدة تفجير الكنيستين في مصر، معربًا عن تعازيه العميقة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وللكنيسة القبطية وكل الشعب المصري، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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6- تيلرسون: روسيا لم تفِ بالتزامها التخلص من الترسانة الكيميائية السورية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في فلوريدا في 6 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قبل يومين من زيارته موسكو، عن النوايا الفعلية لروسيا في سوريا معتبرا أنها بدت "غير مؤهلة" للإشراف على تفكيك الترسانة الكيميائية لنظام الرئيس بشار الأسد، وأنها لم تفِ بالتزامها التخلص من الترسانة الكيميائية السورية.

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7- لافروف لنظيره الألماني: مبررات واشنطن لضرب سورية ''غير مقنعة''

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو في 3 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الألماني، زيجمار جابرييل، في محادثة هاتفية، أن مبررات واشنطن لضرباتها على سورية غير مقنعة وغير موثوق بها، وذلك وفقًا لبيان للخارجية الروسية.

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8- الرئيس السوري: أمريكا فشلت في عدوانها

الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها من القصف الذي طال مطار الشعيرات في محافظة حمص وسط سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

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9-ملك الأردن: ما حدث في مصر "عمل جبان"

العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني في البحر الميت بالأردن في 29 مارس 2017 (أ ف ب)

أدان العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني التفجير الإرهابي، التفجيرين، في بيان صدر عن الديوان الملكي الهاشمي، أعرب فيه عن استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان، مؤكدا وقوف الأردن وتضامنه مع الشقيقة مصر في جهودها في محاربة الإرهاب.

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10- رئيس الوزراء اليمني: الإرهاب يحاول خلق صراع طائفي في مصر

رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر في عدن في 28 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر: "نحن على ثقة كاملة في أن أشقاءنا في مصر سيتجاوزون هذه المحنة وسيكون مصيرها مثل سابقاتها من المحاولات الفاشلة التي تسعى إلى خلق صراع طائفي في بلد التعايش والسلام والمحبة".

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