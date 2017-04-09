ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

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وصف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، التفجيرات التي وقعت اليوم بالإسكندرية وطنطا، بالإرهابية والغادرة.

وأكد الشهابي، في بيان، أن الهجمات مرتبطة بزيارة بابا الفاتيكان للقاهرة في آخر الشهر، مؤكدًا أن الهدف عدول البابا عن الزياؤة تحت دعوى أن مصر لم تعد آمنة.

وتابع: «الضربات الإرهابية مخطط لها ولها علاقة لصناع الإرهاب فى العالم، والإرهاب فى مصر أصبح يائسا بعد أن تلقى ضربات مميتة له فى سيناء فهرب منها إلى الوادى إلى طنطا والإسكندرية».

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وأكد انه فى نفس الوقت يستهدف إيقاف تدفق السياح الأجانب الى مصر بعد بدأت ملامح إنهاء تلك الأزمة.

وقال رئيس حزب الجيل: «نحمد الله على نجاة البابا تواضرس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية»، مضيفاً: «هذه الحوادث الإرهابية تطالبنا لمراجعة خططنا الأمنية وتعديل ما يتطلب التعديل وحساب المقصرين، وإن كانت بطولة رجال المباحث فى الإسكندرية غير مسبوقة والتى دفع فيها أحدهم حياته فداء لمصر وشعبها الواحد».