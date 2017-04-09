وكيل تشريعية البرلمان: تفعيل «الطوارئ» يحدث في كل الدول لمواجهة الإرهاب

التحرير

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قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من حق الدولة اتخاذ الإجراء المناسب لضمان حمايتها، مشيراً إلي أن العمل بقانون الطوارئ يحدث في كل الدول أثناء مواجهة أحداث مثل التي وقعت اليوم الأحد في طنطا والإسكندرية.

وأوضح الجمل في تصريحات لـ«التحرير»، أن من حق الدولة في حالة وجود خطورة تهدد كيانها، اتخاذ الإجراءات التي تضمن حمايتها، لافتاً إلى إصدار فرنسا قانون طوارئ بعد وقوع أحداث مماثلة على أراضيها.

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وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 أشهر، مضيفاً أنه سيتم تشكيل مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف.