أخبار عاجلة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وكيل تشريعية البرلمان: تفعيل «الطوارئ» يحدث في كل الدول لمواجهة الإرهاب

Google+ Print
وكيل تشريعية البرلمان: تفعيل «الطوارئ» يحدث في كل الدول لمواجهة الإرهاب وكيل تشريعية البرلمان: تفعيل «الطوارئ» يحدث في كل الدول لمواجهة الإرهاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من حق الدولة اتخاذ الإجراء المناسب لضمان حمايتها، مشيراً إلي أن العمل بقانون الطوارئ يحدث في كل الدول أثناء مواجهة أحداث مثل التي وقعت اليوم الأحد في طنطا والإسكندرية.

وأوضح الجمل في تصريحات لـ«التحرير»، أن من حق الدولة في حالة وجود خطورة تهدد كيانها، اتخاذ الإجراءات التي تضمن حمايتها، لافتاً إلى إصدار فرنسا قانون طوارئ بعد وقوع أحداث مماثلة على أراضيها.

شاهد أيضا

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم حالة الطوارئ فى لمدة 3 أشهر، مضيفاً أنه سيتم تشكيل مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص