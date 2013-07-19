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الحلقة التاسعة من "صرخة روح": وفاة والدة "شريف" بعد رؤيتها خيانة زوجة ابنها

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الحلقة التاسعة من "صرخة روح": وفاة والدة "شريف" بعد رؤيتها خيانة زوجة ابنها الحلقة التاسعة من "صرخة روح": وفاة والدة "شريف" بعد رؤيتها خيانة زوجة ابنها

كتب : أمل القاضي منذ 13 دقيقة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "صرخة روح"، وفاة والدة شريف الأخرس، وذلك بعد رؤية ابنها رامي مع "لانا" زوجة أخيه في غرفة النوم، وهو الأمر الذي جعل "رامي" يشعر بالذنب ويقرر إنهاء علاقته بها، وترك المنزل والانتقال لشقته المتواجدة خارج البلدة حتى يهرب من مطاردات زوجة أخيه له.

ويتسرب الشك إلى قلب "شريف الأخرس" في زوجته؛ خاصة بعدما يتركها ويذهب للنوم في غرفة أخيه، فيفاجئ بها توقظه ظنًا منها أنه "رامي"، وتنشب عدة مشاجرات بينهما، تنتهي بطلبها للطلاق منه، لكنه يرفض الاستجابة لذلك، فيما يصارح "رامي"، "مرح" صديقة "لانا" بإعجابه بها ويطلب منها الارتباط.

يذكر أن المسلسل يدور حول "خماسيات الخيانة"، وتعرض حاليًا الخماسية الثانية تحت عنوان "خيانة الخرساء"، بطولة لمى إبراهيم وهبة نور، ومحمد خير الجراح، ويزن السيد، ومن تأليف لمى إبراهيم وعبد المجيد حيدر، وإخراج ناجي طعمي.

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