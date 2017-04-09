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رئيس «دينية البرلمان»: مؤتمر لتجديد الخطاب الديني داخل المجلس قريبا

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رئيس «دينية البرلمان»: مؤتمر لتجديد الخطاب الديني داخل المجلس قريبا رئيس «دينية البرلمان»: مؤتمر لتجديد الخطاب الديني داخل المجلس قريبا

التحرير

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قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت مؤتمراً من قبل لتجديد الخطاب الديني تحت قبة البرلمان، وسيتم إعلان عقد المؤتمر الثاني قريباً، ودعوة كافة الجهات المعنية بما فيها الجهات الدينية والتعليمية ووزارة الشباب.

ولفت إلي أن تجديد الخطاب الديني يصب في كفة محاربة الإرهاب، منوهًا بأنه ليس دعوة للوجاهة، ولكنها لمحاربة الإرهاب والتطرف.

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وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، تعقيباً علي كلمة الرئيس عبد الفتاح اليوم الأحد، أنه من حق الرئيس أن يفعل ما يحمي الدولة المصرية ومن حقه أن يحمي شعب هذا وجب وحق.

وطالب المجتمع وكافة مؤسسات الدولة بالتكاتف وعدم التكاسل وتحمل المسئولة، مؤكداً أن الحدث الذي وقع اليوم جلل وخطير، وجاء نتاج عن فكر أسود وأعمي لا يعرفه الإسلام الذي لا يعرف التعصب أو التشدد.

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التحرير

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