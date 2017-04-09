نائب برلماني: الهاربون من جبل الحلال نفذوا هجمات اليوم

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استنكر النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، الهجوم الإرهابي الغاشم على كنيستي ماري جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، والذي خلّف الكثير من القتلى، والمصابين.

وطالب عبد الستار، الحكومة باستعجال قانون الإجراءات الجنائية؛ كي يتمكن البرلمان من مناقشته وإقراره، بما يسمح من محاسبة الإرهابيين، مشيرًا إلى أن بعض الإرهابيين الذين يلقى القبض عليهم، جراء ارتكابهم لأعمال إرهابية، يخلى سبيل البعض منهم على ذمة القضايا، ما يمكنه من ارتكاب عمليات إرهابية بعد خروجه من محبسه.

وثمّن عبد الستار، دور القوات المسلحة التي تحارب الإرهاب في سيناء، واستطاعت أن تُطهر جبل الحلال بوسط سيناء.

وتابع: "الهارب من هناك هو من يقوم بمثل هذه العمليات الإرهابية"، مضيفًا أنها ليست جماعات، أو أفراد، وإنما منظمات، ودولاً هي من تقف خلف هؤلاء وتقوم بتمويلهم من أجل هدم مصر، وزعزعة أمنها واستقرارها.

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وقال نائب المصريين الأحرار، إن أي مسئول لا يستطيع أن يتحمل مسئوليته كاملة في موقعه فعليه بالرحيل، وترك منصبه لمن يصلح له، ويستطيع تحمل مسئوليته تجاه الشعب، مشيرًا إلى أن هناك قصورًا في أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل في التعامل مع ملفات المواطنين، وبخاصة الملف الأمني.

وأشار النائب رياض عبد الستار، إلى أن هذه الحوادث تكررت مرارًا مطالبًا بمعالجة سريعة لأوجه القصور، لأن مصر مستهدفة، وهناك من يعمل على تقسيمها، وزعزعة استقرارها.