«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

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من جديد بدا الرئيس غير راض عن أداء الإعلام وانتقد أداءه فى الخطاب الأخير، الذى أدلى به تعقيبًا على أحداث تفجير كنيستين فى طنطا والإسكندرية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته، التى بثها التليفزيون، مساء اليوم، إنه على الإعلام التعامل مع الوضع الحالي بوعي ومسئولية، وبدا رافضًا لتكرارالإعلام بث مشاهد التفجير وجثامين الضحايا. وقال إنه قرر تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة التطرف في مصر، وسيكون له صلاحيات لضبط الموقف كله على كافة المناحي "إعلامية أو قضائية".



«إنتوا بتضروا مصر»

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى بدا فيها الرئيس غاضبا من الإعلام، فقد انتقد السيسى أداء الإعلام فى بعض القضايا، ففى الأربعاء 26 أكتوبر2016 فى ندوة وسائل الإعلام في مؤتمر شرم الشيخ.. قال الرئيس وهو يلوم الإعلاميين، «إنتوا ‏بتضروا مصر»، حيث شارك الرئيس في ندوة "تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأى ‏العام الشبابي" المنعقدة على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب، وقال الرئيس إن الإعلامي سيحاسب أمام الله على كل شيء يقوله، مشيرًا إلى أنه يتابع جيداً ما ينشر ‏في الجرائد وما يقال في وسائل الإعلام قائلاً: "أنا بتابع".‏ وأضاف أنه من الممكن أن يأتى بجرائد يوم أو ما قيل في البرامج خلاله ليؤكد ما يقال عن مصر ‏قائلاً: "عشان أوريكم إنتوا شايفين مصر إزاى وأقولكم على حاجة إنتوا بتضروا مصر".

«أنت مع مصر ولا ضدها؟»

وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا عن استيائه من تناول بعض الوسائل الإعلامية، موضوعات قد تصنع حالة من الأزمة والغضب لدى المواطنين مثل تداول أسعار الدولار، واحتمالية زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، متسائلًا: «إنت مع مصر ولا ضدها؟».

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قال السيسي خلال الجلسة العامة الثانية للمؤتمر الوطني للشباب بشأن الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب، إن الإذاعة والتليفزيون والصحافة، يتناولون قضايا تمس الأمن القومي لمصر، موضحًا أن مؤتمر "الوطني للشباب" من أجل ضبط التصرفات والتصريحات التي يتم تداولها على الرأي العام من عدمه، مؤكدًا أن ذلك لم يتعلق بالشفافية أو تداول المعلومات.

«مايصحش كده.. هو إنتوا بتعذبوني؟»

وفى يوم الاحد 1 نوفمبر 2015 علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تناول وسائل الإعلام لأزمة أمطار الإسكندرية، وعدم العمل بشكل مناسب لحل الأزمة، وقال الرئيس منفعلا: "هو إنتوا بتعذبوني إني جيت وقفت هنا، مايصحش كده".

وتابع الرئيس: "باحس إنه واحد ماسك قدامه مايك بيتكلم فيه وجرنال بيكتب فيه، لا يا جماعة دي دولة هتضيع مننا كده، كده بننشر الجهل بين الناس، وكأن المسائل بتتحل بالمفاتيح، وهذا لا يليق".

واختتم بقوله: "إنتوا بتقولوا كل حاجة فيها كارثة، هو القطاع ده مفيش فيه كارثة ولا إيه"، في إشارة للتناول الإعلامي للأحداث التي تمر بها مصر.