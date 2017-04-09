«البوابة نيوز» بعد مصادرة الجريدة: لا يمكن لأحد أن يزايد علينا

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أصدرت جريدة البوابة نيوز، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، نشرته على موقع الجريدة الرسمي، للتعقيب على واقعة مصادرة عدد الجريدة، غدًا الإثنين.

وقال البيان: "لا يمكن أن يزايد علينا أحد، فمنذ أن أصدرنا جريدة البوابة، وهي لسان حال مصر والمصريين، لم نحِد أبدًا عن مسئوليتنا الوطنية في الحفاظ على أمن وسلامة وطننا، ومن هذا المنطلق كان موقفنا تجاه ما حدث اليوم من تفجير لكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية".

وأضاف البيان: "أعلنا صراحة، وهذا رأينا، أن هناك تقصيرًا أمنيًّا كبيرًا يستوجب محاسبة المُقصِّرين، وتغيير الاستراتيجية الأمنية المُتَّبعة حاليًا في مواجهة الإرهاب، قلنا كلمتنا بصراحة واضعين أمن وسلامة الوطن أمام أعيننا، لكننا فوجئنا جميعًا بمصادرة العدد من الرقيب في المطبعة".

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وأوضح: "مصادرة تحدث للمرة الأولى من عمر البوابة التي طالما وقفت وما زالت تقف بشراسة ضد الإرهاب الأسود وأعوانه في الداخل والخارج".

واختتم: "نحن إذ نؤكد على ثبات موقفنا الوطني الذي لا يقبل المزايدة بأن هدفنا هو مصر، وليس أي شيء آخر، نُعلن وبكل وضوح استهجاننا الشديد لفكرة المصادرة، ونؤكد أننا على الدرب سائرون مواطنون صالحون، قدَّمنا وما زلنا نُقدِّم الغالي والنفيس من أجل استقرار الوطن وسلامة أراضيه".