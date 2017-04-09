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5 قرارات لـ«العامة للبرلمان» بعد تفجيرات الإسكندرية وطنطا

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5 قرارات لـ«العامة للبرلمان» بعد تفجيرات الإسكندرية وطنطا 5 قرارات لـ«العامة للبرلمان» بعد تفجيرات الإسكندرية وطنطا

التحرير

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أصدرت اللجنة العامة لمجلس النواب والمكونة من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، بياناً عقب انتهاء اجتماعها بشأن الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها فى استهداف بعض دور العبادة اليوم الأحد.

ونعت اللجنة شهداء ومصابى تلك الحوادث، التي راح ضحيتها العديد وهم يتعبدون إلى الله فى يوم عيدهم، وشهداء الواجب من رجال الشرطة.

وطالبت اللجنة العامة وزارة العدل بسرعة القيام بمضاعفة الدوائر المخصصة لنظر القضايا الإرهابية؛ لتحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل فى القضايا المطروحة أمامها.

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وشددت على ضرورة الإسراع فى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل سرعة ضبط ومحاكمة المتهمين فى جرائم إرهابية.

وأوصت بأهمية مناقشة موضوع إمكانية إلزام المحال العامة والتجارية ودور العبادة بتركيب كاميرات تليفزيونية فى غضون ثلاثة أشهر.

وقررت اللجنة العامة تأجيل نظر قانون الرياضة المدرج بجدول أعمال المجلس غداً ، كما قررت استدعاء كلاً من وزير العدل ، ووزير الداخلية أمام اللجنة العامة الساعة العاشرة صباح غداً الاثنين؛ لبيان الوضع الراهن المتصل بهذا الحادث الأليم.

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