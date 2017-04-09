«المحافظين»: لا وقت للشعارات.. الأزهر مختطف لصالح بعض الشيوخ

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استنكر المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الدستورية، تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، الذين أديا إلى استشهاد العديد من الأبرياء.

وأكد عبد المولى، في بيان، أن الوضع أصبح لا يحتمل المزيد من الشعارات، وأن المجتمع المصري أمام معضلة حقيقية تتمثل في أن الإرهاب فكر تم ترسيخه في عقول بعض الشباب، لذا فإن الفكر لا يحارب إلا بفكر.

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وتابع عبد المولى: "كنا نعول على الأزهر كثيرا في عملية تصحيح المفاهيم الخاطئة، والتي مرارً وتكرارً طالب بتصحيحها رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا للسطة التنفيذية المنوط بها حماية المجتمع من أي خطر محتمل، لاسيما وإن كان الخطر يتعلق بأفكار مغلوطة يتم بثها في عقول الشباب؛ لتنمو وتترعرع وتصبح أذرع شيطانية تسعي للنيل من الوطن".

وأضاف: "منظومة الأزهر مختطفة لصالح بعض الشيوخ، ومحاصرة بين جدران التراث الذي يتطلب تنقيته من أفكار الجهاد والخلافة والحاكمية وآية السيف باعتبارها نسخت ما قبلها، وغيرها من الأفكار التي تعد وقودا للفكر المتطرف، والتي حال عدم تنقيتها ستفرز لنا رصيدا من العقول المتطرفة تغترف منه الجماعات الإرهابية كما تشاء".