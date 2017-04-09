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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: مواجهة مع منهم أعلى مركزاً منك كالمسؤولين والمدراء والقانونيين تخرج منها أقوى من السابق، وتحصن مركزك وتقوى ثقتك بنفسك

عاطفياً: عليك ان تتمالك نفسك وتضبط رهافة حسّك التي توقعك مرات عديدة في شباك المعارك التي أنت بغنى عنها هذا اليوم

صحياً: الحيوية والنشاط اللذان تتمتع بهما قد يكونان أحياناً سبباً لوقوعك ضحية توترات عصبية تؤثر في صحتك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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