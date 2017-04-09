صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا

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تواجد المصري رمضان صبحي، المحترف في صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين التي وضعتها صحيفة «توتو سبورت» جائزة أفضل ناشئ في أوروبا.

ويتصدر جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان الإيطالي، قائمة منافسي «رمضان» التي تضم أيضًا البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي لاعب موناكو، وإيمري مور لاعب بوروسيا دورتموند مدريد، وراشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وآخرين.

يذكر أن الجائزة نالها عدد كبير من نجوم العالم في السنوات الماضية، أمثال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومواطنه سيريجيو أجويرو، والإنجليزي واين روني، والإنجليزي رحيم ستيرلينج، والإسباني سيك فابريجاس، والفرنسي بول بوجبا، وغيرهم.

وتقوم صحيفة «توتو سبورت» بإجراء استفتائها السنوي بين 100 لاعب، على جائزة «الجولدن بوى».

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