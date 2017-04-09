أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات

Google+ Print
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه طالب المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بإيقاف المباريات وتجميد جميع المسابقات المحلية حاليًا، حدادًا على أحداث الإرهاب التي شهدتها ، اليوم الأحد.

وأضاف «مرتضى» خلال تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن النادي الأبيض أعلن الحداد، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يتم على كل الألعاب والمسابقات الرياضية.

شاهد أيضا

وتابع رئيس القلعة البيضاء: «ليس من المنطقي أن نتجادل على الكرة والأخطاء التحكيمية، وهعناك ضحايا يسقدون»، مؤكدًا أن الأحداث الإرهابية التي تشهدها مصر تجعل ايقاف الأنشطة الرياضية طبيعيًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة