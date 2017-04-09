مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه طالب المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بإيقاف المباريات وتجميد جميع المسابقات المحلية حاليًا، حدادًا على أحداث الإرهاب التي شهدتها مصر، اليوم الأحد.

وأضاف «مرتضى» خلال تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن النادي الأبيض أعلن الحداد، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يتم على كل الألعاب والمسابقات الرياضية.

شاهد أيضا

وتابع رئيس القلعة البيضاء: «ليس من المنطقي أن نتجادل على الكرة والأخطاء التحكيمية، وهعناك ضحايا يسقدون»، مؤكدًا أن الأحداث الإرهابية التي تشهدها مصر تجعل ايقاف الأنشطة الرياضية طبيعيًا.