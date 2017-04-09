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40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (1)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (1)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (2)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (2)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (3)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (3)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (4)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (4)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (5)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (5)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (6)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (6)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (7)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (7)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (8)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (8)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (9)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (9)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (10)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (10)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (11)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (11)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (12)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (12)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (13)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (13)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (14)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (14)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (15)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (15)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (16)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (16)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (17)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (17)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (18)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (18)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (19)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (19)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (20)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (20)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (21)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (21)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (22)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (22)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (23)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (23)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (24)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (24)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (25)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (25)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (26)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (26)

آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (27)آثار انفجار كنيسة الاسكندرية (27)

آثار انفجار كنيسة طنطا (1)آثار انفجار كنيسة طنطا (1)

آثار انفجار كنيسة طنطا (6)آثار انفجار كنيسة طنطا (6)

آثار انفجار كنيسة طنطا (9)آثار انفجار كنيسة طنطا (9)

آثار انفجار كنيسة طنطا (10)آثار انفجار كنيسة طنطا (10)

آثار انفجار كنيسة طنطا (11)آثار انفجار كنيسة طنطا (11)

آثار انفجار كنيسة طنطا (12)آثار انفجار كنيسة طنطا (12)

آثار انفجار كنيسة طنطا (13)آثار انفجار كنيسة طنطا (13)

آثار انفجار كنيسة طنطا (14)آثار انفجار كنيسة طنطا (14)

آثار انفجار كنيسة طنطا (15)آثار انفجار كنيسة طنطا (15)

آثار انفجار كنيسة طنطا (16)آثار انفجار كنيسة طنطا (16)

آثار انفجار كنيسة طنطا (17)آثار انفجار كنيسة طنطا (17)

آثار انفجار كنيسة طنطا (18)آثار انفجار كنيسة طنطا (18)

آثار انفجار كنيسة طنطا (19)آثار انفجار كنيسة طنطا (19)

كتب - مصراوي:
تصوير - فريد قطب، كريم أحمد، محمد حسام الدين، حازم جودة، مصطفى الشيمي، محمود أبو ديبة ومحمود بكار:

رصدت عدسة مصراوي آثار انفجار الذي طال كنيستي مارجرجس والمرقسية، بمحافظتي الغربية والإسكندرية.

كان انفجاران استهدفا، اليوم الأحد، كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط ما يقرب من 30 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان رسمي -الأحد- أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

فيما أشارت وزارة الصحة إلى أن الانفجار الثاني أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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