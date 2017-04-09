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«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات

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«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات «هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات

التحرير

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تلقت شركة "هيونداي – كيا" الكورية، صدمة كبيرة، بعدما ظهرت عيوب فنية واضحة في المحركات المستخدمة في عدد من الإصدارات الخاصة بها.

وبحسب مجلة "بزنس ستاندرد" الهندية، فإن "هيونداي – كيا" التي أعلنت منذ أيام استدعاء ما يقرب من مليوني سيارة لإصلاح عيوب فنية، قد تواجه أزمة كبيرة إذا ما أجبرتها تلك الأخطاء لتغيير المحركات الخاصة بإصداراتها.

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واستدعت الشركة الكورية ما يقرب من مليوني سيارة لإصلاح عيوب فنية بالمحركات من سعة 2000 CC، و2400 CC من طراز "Theta” مزودة بـ4 سلندرات.

ويختلف أمر الاستدعاء الحالي للشركة الكورية، عن أوامر إصلاح العيوب الفنية العادية، والتي تعاني منها شركات عالمية عديدة، حيث من المتوقع أن تصل تكلفة تغيير المحركات الخاصة بإصداراتها المعيبة إلى آفاق جديدة لم تصل لها أي عملية استدعاء لإصلاح العيوب من قبل.

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التحرير

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