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حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: أبواب النجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهاراً في كل المجالات، وتحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر

عاطفياً: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية، تكون نصائحه مفيدة جداً لتخطّي أي عقبة تعترض طريقك

صحياً: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهور في اتخاذ قرارات غير صائبة

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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