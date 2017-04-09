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صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية»

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شيع آلاف من أهالي قرية العطف، التابعة لمركز المحمودية، محافظة البحيرة، مساء اليوم الأحد، جثمان الرائد عماد الركايبي، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة العطارين، الذي استشهد في حادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

اتحشت قرية العطف بالسواد فور ورود نبأ استشهاد "الركايبي" أثناء منعه لانتحاري من الدخول للكاتدرائية، وتجمع أهالي القرية أمام منزل لتقديم واجب العزاء.

يذكر أن "الركايبي" نجل اللواء أركان بحري متقاعد لطفي الركايبي، وعمه المرحوم لواء عبد العظيم الركايبي، الذي تقلد منصب مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، ومتزوج منذ عدة سنوات ولديه طفلين.

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وأكد إسماعيل عبد الدايم، أحد أهالي المحمودية، أن الشهيد كان يمتاز بخلق عالٍ بين أهالي القرية، وكان أخًا للجميع ولا يتواني لحظة عن تقديم أي خدمة لأبناء القرية، مشيرًا إلى أن الشهيد من أوائل دفعته 2001 بكلية الشرطة، وعمل بالإسكندرية وتدرج حتى وصل رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بالعطارين.

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