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السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

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السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد» السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه على البرلمان ومؤسسات الدولة أن يتصدوا بمسئولية لمجابهة التطرف في ، داعيًا إلى تجديد الخطاب الديني.

أضاف السيسي، عقب اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني، «أرجو من كل المصريين أن يتحملوا هذا الألم، ولقد أثبتم خلال السنوات الماضية صلابة يتعجب لها الناس»، مختتمًا: «لن يستطيع أحد النيل من هذا البلد».

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التحرير

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