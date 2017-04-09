السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على البرلمان ومؤسسات الدولة أن يتصدوا بمسئولية لمجابهة التطرف في مصر، داعيًا إلى تجديد الخطاب الديني.

أضاف السيسي، عقب اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني، «أرجو من كل المصريين أن يتحملوا هذا الألم، ولقد أثبتم خلال السنوات الماضية صلابة يتعجب لها الناس»، مختتمًا: «لن يستطيع أحد النيل من هذا البلد».

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