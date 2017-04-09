صور| رئيس أركان الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يزوران الكنيسة الفرنساوي

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قدم اللواء خالد مجاور، رئيس أركان الجيش الثاني، اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، العميد خالد عمر، مدير الشرطة العسكرية، والعميد ياسر الغندور، مأمور قسم أول، التهنئية للأقباط بمناسبة الاستعداد لعيد القيامة المجيد، والتعازي في ضحايا تفجيري كنيسة مار جرجس بطنطا والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

كان في استقبالهم الأنبا مكاريوس توفيق، مطران الأقباط الكاثوليك، وذلك بمقر الكنيسة الفرنساوي بمنطقة عرابي بوسط المدينة.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية شهدت انتشار مكثف لقوات الجيش الثاني في محيط الكنائس والمنشآت الحيوية.

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