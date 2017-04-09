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صور| مظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على «تفجير المرقسية»

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صور| مظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على «تفجير المرقسية» صور| مظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على «تفجير المرقسية»

التحرير

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نظم العشرات من الأقباط في محافظة الإسكندرية، تظاهرة أمام بوابة الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، احتجاجًا على الهجوم الإرهابي الذي نفذه انتحاري في مدخل الكاتدرائية، صباح اليوم الأحد.

ردد المتظاهرون هتافات مناهضة ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة منها: "الإرهاب فين الأقباط أهم، يسقط يسقط كل خسيس.. دم القبطي مش رخيص، بالروح بالدم نفديك يا صليب".

وطالب المحتجون بإعدام المسؤولين عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها اليوم، وتقديم المتورطين للمحاكمات العسكرية.

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كان انتحاري فجر نفسه أمام أبواب الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط 16 شهيدًا وإصابة 41 آخرين، بينهم شرطيين، بينما أسفر تفجير مماثل داخل كنيسة مارجرجس بطنطا عن سقوط 27 شهيدًا وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

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