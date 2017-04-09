حرب الشائعات.. 6 تفجيرات «وهمية» تربك الداخلية

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عقب فاجعة التفجير الذي استهدف كنيسة مارجرجس في طنطا، والتي تلتها أخرى في الإسكندرية، وبالتحديد بالكاتدرائية المرقسية، التي كان البابا متواضروس الثاني، متواجد فيها، عان رجال الأمن، بحسب مصدر، من البلاغات الوهمية والإشاعات بوقوع تفجيرات في محافظات متفرقة، والتي وصلت إلى 6 إشاعات في أقل من 6 ساعات.

بيان الداخلية

وزارة الداخلية أكدت في بيان، تعدد البلاغات الوهمية عن وجود تفجيرات مختلفة، نافية صحتها تمامًًا، وذلك بعد تداول مواقع إخبارية لأنباء حول وقوعها، مؤكدة على لسان المسئول بالمركز الإعلامي أن هذه الأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، حيث أهاب بتحري الدقة حال نشر الأخبار وتداولها، وعدم استقائها من غير مصدرها الرسمي؛ لعدم إثارة الرأي العام.

قسم طنطا

تلك الأنباء بدأت في الانتشار منذ صباح اليوم، عقب "تفجير طنطا"، حيث ترددت أنباء عن وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا، قبل أن يكذب الأمن الخبر.

السيد البدوي

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فى حين عثر على جسم غريب بساحة مسجد السيد البدوي بطنطا، وسادت حالة من الذعر، قبل أن يكتشف أن البلاغ وهمي، عقب فحص قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات الجسم، وتبين سلبيته.

الهرم

وبالمثل، انتشرت إشاعة حول وقوع انفجار في منطقة الهرم، قبل أن يصدر نفي من مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة للخبر، مشددًا على أن جميع الكنائس فى جميع أحياء المحافظة مؤمَّنة بالكامل.

المنشية

أما التلفزيون المصرى فقد نفى الأنباء المتداولة حول وقوع انفجار ثان بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية.

أسوان والمنيا

ونفى مصدر أمني ما أثير حول وقوع انفجار أمام كنيسة في أسوان، أو استهداف مركزا أمنيا في المنيا، كما أوردت بعض المواقع.