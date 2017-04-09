صور| «تكدس النفايات الطبية ونقص الأدوية».. مخالفات داخل مستشفى أبو كبير

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توجهت النيابة الإدارية بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية، اليوم الأحد، بجولة مفاجئة، إلى مستشفى أبو كبير المركزي، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وكشفت النيابة عددًا من المخالفات الموجودة.

جاء ذلك بناءً على تكليف من المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بأبو كبير، حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد الدالي، نائب مدير النيابة، بعد تعدد شكاوى الأهالي من تردي مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كشفت جولة فريق النيابة الإدارية عن وجود مخالفات عديدة، في مقدمتها عدم التزام عدد كبير من الأطباء والإداريين بالحضور، حيث أطلعت النيابة على دفاتر الحضور والانصراف وتبين تخلف 31 من الأطباء وطاقم التمريض عن الحضور في مواعيد العمل، بواقع 8 أطباء أخصائيين، 12 طبيبًا صيدليًا، 3 أطباء استشاريين، وطبيبين من النواب، و6 من طاقم التمريض، كما تبين عدم تنظيم المرضى ما أدى إلى حالة الزحام الشديدة أمام أبواب العيادات، بجانب غياب عدد من الأطباء من مختلف التخصصات، كما كشفت الجولة عن نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم مطالبات أطباء المستشفى مرارًا وتكرارًا بتوفيرها.

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وتابع فريق النيابة الإدارية جولته داخل المستشفى، التي كشفت عن غياب مسئول الخزينة وعدم انتظام عملية توريد الأموال، وتركه عهدة مفتاح الخزينة مع أحد العاملين بالمستشفى، وحررت النيابة محضرًا فوريًا لإثبات الحالة، تمهيدًا للتحقيق مع المسئول بمعرفة النيابة الإدارية، كما كشفت الجولة عن عدم تشغيل محرقة المستشفى وتكدس النفايات الطبية الخطرة، التي بلغ ارتفاعها حتى سقف المكان المخزنة بداخله، ما يترتب عليه انتشار العدوى والتلوث بالمستشفى.

وامتنع طبيب أشعة عن إجراء أشعة لمريض، فور علمه باكتشاف أعضاء النيابة لتخلفه عن الحضور في المواعيد الرسمية المقررة، بعد الإطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، حيث أكد عدد من المرضى أن الطبيب فور علمه بذلك ثار عليهم، وأقسم على عدم استكمال عمله، ثم غادر المستشفى، ما دفع أعضاء النيابة الإدارية إلى تحرير محضر إثبات حالة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.







