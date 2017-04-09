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السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟»

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السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟» السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟»

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قال الرئيس عبد الفتاح ، مخاطبصا المصريين: «اللي بيتعمل محاولة لتمزيقكم، وطول ما إحنا كتلة واحدة هيصعب على أي حد إنه يهزّنا».

أضاف السيسي، عقب اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني، «شافوا إن المصريين صامدين بعد إجراءت اقتصادية وغيرها، قالوا يبقى نضربهم من حتة تانية».

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تابع: «لازم نخلي بالنا عشان خاطر ، قدمتم تضحيات كبيرة، وأعلنا أننا سنواجه، بس هو النزيف اللي بنشوفه ده ولا النزيف بتاع الدول التانية؟».

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.

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التحرير

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