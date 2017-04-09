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الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

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الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

مصراوي Masrawy

تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا

كتب - هاني سمير:

استنكرت الهيئة القبطية الهولندية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، والكاتدرائية بالإسكندرية، اليوم الأحد، والذي أسفر عن سقوط ما يقرب من 30 قتيلا و79 مصابًا بالغربية، ومقتل 16 شخصًا في الإسكندرية.

ووصفت الهيئة القبطية الهولندية -في بيان حصل مصراوي على نسخة منه- التفجيرات التي هزت اليوم بـالعمل "الخسيس والجبان" لاستهدافهم أبرياء أثناء تأدية صلواتهم بعيد "أحد السعف"، والذي تمتلئ فيه الكنائس بالمسيحيين.

وحملت الهيئة القبطية الهولندية قوات الأمن مسؤولية الحادث، مشيرة إلى أن البرلمان الهولندي قرر استدعاء السفير المصري بهولندا لسؤاله عن الأحداث المتكررة التي تطول الأقباط.

وطالبت الهيئة القبطية بعزل رئيس ووزير الداخلية ومحافظ الغربية بسبب الحادث الإرهابي.

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