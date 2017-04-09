وزير الصحة: سفر فوري لأي مصاب يحتاج للعلاج بالخارج

القاهرة- أ ش أ:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مصابي حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية؛ للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقه وزيري التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، والتنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ومحافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان.

وبدأ وزير الصحة زيارته للمصابين بمستشفى مصطفى كامل العسكري، حيث يوجد بالمستشفى 7 مصابين، ثم توجه للمستشفى الجامعي والتي استقبلت حتى الآن 25 مصابا، وبعدها زار مستشفى الشرطة وبها 16 مصابا؛ وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة، أشار الدكتور أحمد عماد الدين - خلال زيارته - إلى أنه في حالة احتياج أي مصاب للسفر للعلاج بالخارج، فسيتم إنهاء إجراءات سفره على الفور وعلاجه على نفقة الدولة، مؤكدا أن زيارته هذه لتلبية احتياجات المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا جميعا للشفاء.

وتوجه الوزير عقب ذلك إلى مقر الكنيسة المرقسية لتقديم خالص العزاء لقداسة بابا الإسكندرية، وذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أبناء الوطن.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن وفاة 17 مواطنا وإصابة 48 آخرين حتى الآن، إثر انفجار جسم غريب داخل الكنيسة المرقسية بقسم العطارين بالإسكندرية.