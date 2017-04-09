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حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء

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حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء

مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

حفرت كنيسة مار جرجس بطنطا 26 قبرًا المقابر داخل فناء الكنيسة، لدفن جثامين شهداء التفجير الذي استهدف الكنيسة، اليوم الأحد.

وقال مصدر كنسي أنه من المتوقع البدء في مراسم تشييع جثامين الضحايا، الليلة، وأنهم في انتظار بيان من القاهرة حول مشاركة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكنيسة المرقسية، في المراسم من عدمه.

كما تستعد سيارات الإسعاف لنقل جثامين الشهداء من مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا ومستشفى المنشاوي العام إلى كنيسة مارجرجس لإقامة مراسم الجنازة.

يشار إلى أن كنيسة مار جرجس بشارع على مبارك بطنطا، شهدت صباح اليوم الأحد، تفجيرا ضخما أسفر عن وفاة 26 وإصابة أكثر من 79 آخرين.

ووقع انفجاران، الأحد استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا، مرجحا أن يكون ناتج تفجير انتحاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت الصحة أن الانفجار أودى بحياة 11 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح ، في كلمة متلفزة، مساء اليوم، حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب.

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مصراوي Masrawy

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