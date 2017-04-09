البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله

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نفى حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، طلبه عرض علي معلول، ظهير أيسر الفريق للبيع، في انتقالات الصيف المقبل، معلقًا «أنا واللاعب ضحكنا على هذه الأخبار».

وأضاف «البدري» خلال تصريحاته مساء اليوم الأحد، عبر إذاعة «صراحة FM» التونسية، أنه يتعجب من تداول تلك الأنباء، موضحًا أن نادي الترجي بالفعل طلب شراء «معلول» منذ أشهر لكنه رفض.

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وتابع مدرب القلعة الحمراء، مبررًا غياب الظهير الدولي التونسي، عن مباراتي الداخلية وبتروجت الأخيرتين للفريق، بأنه عاد من معسكر منتخب تونس قبل المباراة الأولى بيومين فقط، بالإضافة إلى تألق الثنائي صبري رحيل وحسين السيد في التدريبات لذلك خرج من القائمة.

وكشف عن أن «معلول سيشارك أساسيًا في مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد غد الثلاثاء»، موضحًا أنه يجب اللجوء لسياسية التدوير بين اللاعبين خاصة أن الفريق لديه مباريات كثيرة في الدوري المحلي وبطولة دوري أبطال إفريقيا.