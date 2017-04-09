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السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

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السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

مصراوي Masrawy

يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

كتبت– سحر عزام:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، تشكيل المجلس الأعلى القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف لمجابهة التطرف والإرهاب في .

وقال السيسي في كلمته للشعب المصري عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني مساء اليوم الأحد: "أرجو من كل المصريين تحمل هذا الألم، لقد أثبتم خلال الشهور والسنين الماضية صلابة يتعجب لها الناس، ليس فقط في مواجهة الإرهاب، حتى في المصاعب الحياتية، كل التقدير والاحترام لكم، لن يستطيع أحد النيل من هذا البلد بإذن الله".

وأشار السيسي إلى ضرورة تصدي الجميع بمسئولية لمواجهة الإرهاب، مشددا على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي للدول التي تدعم الإرهاب.

كان انفجاران استهدفا، اليوم الأحد، كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، وأسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.
وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".
وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.
وأوضحت "الصحة" أن الانفجار أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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