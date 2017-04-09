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السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد

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السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد

مصراوي Masrawy

عبدالفتاح

كتب - عبدالله قدري:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، حالة الطواريء في البلاد لمدة ثلاثة شهور في جميع أرجاء البلاد.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه لضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيستين بالإسكندرية وطنطا.

وقال السيسي في كلمته، عقب اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني، إن ما حدث هو محاولة لتحطيم وتمزيق شمل المصريين، مشيرًا إلى أن الشعب المصري صمد أمام كل التحديات والعقبات والإجراءت الاقتصادية والعمليات الإرهابية.

وأوضح السيسي، أن الإرهاب يترصد المصريين بعد كل نجاح، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي دعمت الإرهاب.

وطالب السيسي الشعب بالصمود، وقال:" اصمدوا، وهنقدر ننجح، وقادرون على هزيمة الإرهاب".

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مصراوي Masrawy

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