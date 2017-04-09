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وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

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وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف

كتبت- ندى الخولي:

كلف وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، الأحد، غرفة العمليات بالوزارة بالتواصل المستمر علي مدار الساعة مع محافظي الغربية والإسكندرية لمتابعة تداعيات الحوادث الإرهابية التي شهدتها المحافظتين اليوم.

ووجه الشريف - وفقاً لبيان الوزارة مساء اليوم الأحد-، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في حادثي كنيسة مارجرجس والكنيسة المرقسية، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الضحايا، مكلفاً غرفة العمليات بالتواصل المستمر مع باقي المحافظات لتشديد الحراسات والتأمين بالتنسيق مع مديريات الأمن والأجهزة المعنية بالمحافظات والتحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر لإحباط أي محاولات لتهديد أمن وسلامة المواطنين بالمحافظات.

كان انفجاران استهدفا، اليوم الأحد، كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، وأسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.
وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.
وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".
وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.
وأوضحت "الصحة" أن الانفجار أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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