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10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار

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مصراوي Masrawy

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (1)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (1)

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (2)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (2)

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (3)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (3)

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (4)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (4)

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (5)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (5)

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطاما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (7)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (7)

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (8)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (8)

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (9)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (9)

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (10)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (10)

ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (11)ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا (11)

كتب - مصراوي:

تصوير - كريم أحمد:

رصدت عدسة مصراوي آثار انفجار الذي طال كنيسة مارجرجس بمحافظة الغربية.

كان انفجارًا استهدف، اليوم الأحد، كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط ما يقرب من 30 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

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