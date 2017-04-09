10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار

كتب - مصراوي:

تصوير - كريم أحمد:

رصدت عدسة مصراوي آثار انفجار الذي طال كنيسة مارجرجس بمحافظة الغربية.

كان انفجارًا استهدف، اليوم الأحد، كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط ما يقرب من 30 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.