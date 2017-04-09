إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا

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خسر فريق سيلتا فيجو من ضيفه إيبار، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، على ملعب بالآيدوس، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي إيبار اللاعب إنريكي جارسيا في الدقيقة الـ 13، وبيدرو ليون في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ورفع إيبار رصيده إلى النقطة 50، ليحتل المركز السادس في جدول المسابقة، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 41، محتلا المركز العاشر بالليجا.

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وفي الجولة نفسها، نجح فريق أوساسونا في تحقيق الفوز، على نظيره ليجانيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب أل سادار.

تقدم ليجانيس، في الدقيقة 16 عن طريق دييجو ريكو، ليأتي أوساسونا في الدقيقة 36 ويحرز هدف التعادل، عن طريق اللاعب سرجيو ليون من ركلة جزاء، ليضيف ليون الهدف الثاني لأساسونا في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد أوساسونا إلى النقطة الـ17 ليبقي متذيلا لجدول الترتيب، بينما توقف رصيد ليجانيس عند النقطة الـ27 محتلًا المركز السابع عشر في ترتيب الليجا.