رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة

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قال الفريق حمدى وهيبة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن «دور العبادة مثل المنشآت الهامة وستخضع لتأمين الجيش والشرطة».

وأكد وهيبة، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن «اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجلس الدفاع الوطني، يؤكد على مدى حرص الدولة على القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره».

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وأوضح أنه «سيكون هناك مزيد من التأمين لكافة المنشآت والأماكن الحيوية في مصر، بالتعاون مع القوات المسلحة مع الشرطة، من قِبل قوات مدربة بطرق خاصة، ما يمثل نقلة نوعية في أسلوب التعيين».



