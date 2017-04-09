لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم»

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قالت الإعلامية لبنى عسل، إنها تعجز عن الكلام عن حادثي تفجير بكنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، واصفةً المشاهد بـ«المؤلمة والمفزعة».

وأضافت "لنبى"، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن «الإرهاب غاشم ليس له دين»، مؤكدةً أن ما حدث ضد الإنسانية، مستكملةً: «الله سبحانه وتعالى حرم إراقة الدم بهذا الشكل الدنيء الذي شاهدنه».

تابعت: «الأحداث لن تنال من وحدة المصريين، والمصاب ليس للإخوة الأقباط فقط بل لكل المصريين، والحرب على الإرهاب لا تنتهي بين يوم وليلة، وقدرنا كمصريين أن ندفع الثمن عن العالم كله».

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.