النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية»

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توجه النائب العام، المستشار نبيل صادق، وفريق التحقيق، اليوم الأحد، إلى الإسكندرية، لمعاينة موقع تفجير الكاتدرائية المرقسية، عقب الانتهاء من معاينة حادث كنيسة مارجرس بطنطا.

رافق النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة.

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وأمر بمناظرة الجثامين وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، والانتقال إلى المستشفيات وسماع شهادة المصابين، والتحفظ على الكاميرات المتواجدة داخل الكنيسة وخارجها.

وكلف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بمعاينة موقع الانفجار، ورفع آثاره وفحصها، وإعداد التقرير اللازم، كما كلف الأمن الوطني وجهات البحث بإجراء التحريات، للتوصل إلى مرتكبي الحادث.