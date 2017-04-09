أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم

Google+ Print
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدانت نقابة المهن التعليمية، التفجيرين الإرهابيين الذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، مؤكدة أن الهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن وعودة الفوضى لعرقلة التقدم والرضوخ لأهواء الغاشمين.

وأكدت النقابة، في بيان، أن كل أعضائها وموظفيها البالغ عددهم مليوني معلم ومعلمة، لا فرق بين مسلميهم ومسيحييهم يقفون خلف في حربها الشرسة ضد الإرهاب، وضد أي كيان شرعى أو غير شرعى يعمل في الخفاء أو العلن لزعزعة أمن الوطن والمواطنين.

وأعلنت عقد اجتماع عاجل غداً الإثنين، لجميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية لتجديد الثقة في القيادة السياسية، وعرض المساعدة وتقديم يد العون وواجب العزاء لشركاء الوطن من مصابي التفجيرات.

شاهد أيضا

وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أن الشعب يتمتع بذكاء ثاقب ويتفهم جيداً ما يحاك ضده، وأن مستشفيات المعلمين تفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال المصابين وعلاجهم بالمجان.

ويذكر أن الحادثين أسفرا عن وفاة 46 شهيدًا، إضافة إلى إصابة العشرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة