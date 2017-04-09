فيديو| محافظ الغربية: ضابط شرطة مسلم افتدى مئات الأرواح بنفسه

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قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه تم الانتهاء من تفريغ الكاميرات بكنيسة مار جرجس، والتي تعرضت للتفجير اليوم الأحد، وتبين أن منفذ الحادث انتحاري ارتدى حزامًا ناسفًا ولم يكن حاملًا لحقيبة تحتوي على متفجرات.

ووصف صقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، الانتحاري، قائلًا: «كان لابس جاكيت وكاب على راسه لإخفاء ملامحه، ومرّ من النقاط الأمنية الخارجية، ودخل عند المصلين وتقدم للصفوف الأولى، ولم يكن يحمل حقيبة، وكان يرتدي حزامًا ناسفًا، وجثته موجودة حاليًا في المستشفى».

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أكد أن «ضابط شرطة مسلم افتدى بنفسه وأنقذ مئات الأرواح من الانتحاري».

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.