أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«التعليم» تنعى ضحايا الحادث الإرهابي

Google+ Print
«التعليم» تنعى ضحايا الحادث الإرهابي «التعليم» تنعى ضحايا الحادث الإرهابي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن حادث التفجير لن ينال من وحدة الوطن وتماسك النسيج الوطنى الواحد، ودعا إلى تماسك كل أطياف الشعب المصرى بكل فئاته بالوحدة الوطنية، والتلاحم فى مواجهة الأعمال الإرهابية.

كما وجه الوزير مديرى المديريات التعليمية بزيارة المصابين فى المستشفيات، والعمل على تقديم الدعم الكامل لهم، ووجه بوقف جميع حفلات الأنشطة خلال أيام الحداد تضامنًا مع ضحايا الإرهاب.

شاهد أيضا

وكشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، أن حادث كنيسة مارجرجس بطنطا، أسفر عنه إصابة أيمن جرجس، مدرس بمدرسة على مبارك الابتدائية، وفريدة حنا موظفة إدارية بمدرسة طنطا الإعدادية، ويعانون من شظايا في مختلف أنحاء الجسم، وإصابة عبدالسيد مكرم عبد السيد موجه تعليم صناعي بإدارة شرق طنطا يعاني من كسور في الجسم.

وأضافت المصادر، أن أحد طلاب مدرسة الأحمدية الثانوية بطنطا، ويدعي روماني أصيب أيضًا أثناء تأدية الصلاة داخل الكنيسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض