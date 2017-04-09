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بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (1)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (1)

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (2)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (2)

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (3)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (3)

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (4)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (4)

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (5)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (5)

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسيةقبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (7)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (7)

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (8)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (8)

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (9)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (9)

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (10)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (10)

قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (11)قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير المرقسية (11)

الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر:

لم يمنعه هول الحادث من جمع أشلاء زملاءه المتناثرة في كل مكان، هكذا كان حال "عماد" الشاب القبطي الذي قرر لملمة ما تبقى من ضحايا حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية، اليوم الأحد، بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

على بعد أمتار قليلة من أبواب الكنيسة المرقسية جلس الشاب القبطي وسط بركة من الدماء المخلوطة بتراب الأرض، باحثًا عن أجزاء تخص ضحاي الحادث دون الحاجة لمعرفة هويتهم، فهم أمامه الآن سواء ارتفعت أرواحهم للسماء تاركين ما تبقى من أجسادهم حول المكان، انهمر الشاب فيما يفعل دون الالتفات لمن حوله غير عابئ بمن يحاول رصد ما يفعله بيديه العاريتين.

اقتربت كاميرا "مصراوي" منه لسؤاله عما يفعله، فأجاب دون أن يشرد بنظره عن موضع يديه "بلم لحمنا"، فيما أوضح أحد زملائه أنه يجمع ما تبقى من الضحايا بهدف إرساله للكنيسة لإقامة صلاة القداس على أرواحهم، حيث اعتادت أبناء الكنيسة الأرثوذوكسية خلال تعرضهم عمليات إرهابية سابقة جمع أشلاء ذويهم ولفها في قطعة من القطيفة الحمراء ووضعها في صندوق واحد أثناء إقامة قداس الجنازة.

وكان انتحارى، قد فجر نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط 16 شهيدًا وإصابة 41 آخرين، بينهم عدد كبير من قوات الشرطة، وذلك بعد دقائق من تفجير مماثل داخل كنيسة مارجرجس بطنطا مسفرا عن سقوط 27 شهيدًا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

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مصراوي Masrawy

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