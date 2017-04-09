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داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر

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داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، التفجيرين اللذين وقعا في بكنيستين في طنطا عاصمة محافظة الغربية، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وهدد بالمزيد من الهجمات.
 
وقال داعش في بيان جديد له "إن اثنين من أفراده نفذا تفجيري الكنيستين المصريتين بسترتين ناسفتين، وحذر المسيحيين من مزيد من الهجمات".
 
وبحسب بيان التنظيم الإرهابي "إن تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية نفذه مسلح تابع له عرفه التنظيم باسم أبو البراء المصري في حين نفذ تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا متشدد اسمه أبو إسحاق المصري".
 
وأسفر التفجيران عن عشرات القتلى، وكذلك أكثر من 100 جريح، حيث هاجم انتحاريان الكنيستين، في أحد الشعانين، الذي يحتفل به الأقباط في مصر.
 
وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر اليوم الأحد وأوقعا أكثر من 41 قتيلاً على الأقل وإصابة 100 أخرين.
 
وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر(كانون الأول)، أوقع 25 قتيلاً على الأقل.
 
المصدر:مصرفايف

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