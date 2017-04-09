فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس

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ساهم النجم المصري عمرو وردة، في فوز فريقه باوك على باناثينايكوس، بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري اليوناني.

وتمكن وردة الذي بدأ المباراة أساسيًا، من صناعة الهدف الثاني لباوك، بتمريرة عرضية رائعة بعد انطلاقة جيدة بالكرة ،في الدقيقة 27 لزميله مارين ليوفاتش، الذي أسكنها شباك باناثينايكوس.

كما شارك صانع الألعاب الدولي في الهدف الأول لفريقه بعد تمرريرته الطويلة بشكل رائع، فشل مدافع باناثينايكوس في استقبالها قبل أن تذهب لزميله بيدرو مينديز، الذي سددها معلنًا فيي المرمى.

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وحصل «وردة» على بطاقة صفراء في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع باوك رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني ببطولة الدوري اليوناني، خلف المتصدر أولمبياكوس، بينما توقف رصيد باناثينايكوس عند 51 نقطة.