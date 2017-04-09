أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

سمر العشري

"الحمد لله نعمة وفضل من ربنا"، بهذه الكلمات نعى اللواء عزت عبد القادر، مساعد مدير أمن البحيرة السابق، زوجته العميد نجوى الحجار، التي استشهدت صباح اليوم في استهداف كنيسة المرقسية بالأسكندرية.

وأضاف عبد القادر في تصريح لمصراوي: "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالي".

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية، قال إن العميد نجوى النجار تعد أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ وزارة الداخلية.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني، قد أكد أن أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية، تصدوا لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف، وذلك حال تواجد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخلها لرئاسة الصلوات والذى لم يصب بسوء.

وأضاف مسئول الإعلام الأمني في بيان له، اليوم الاحد، وحال ضبط القوات للإرهابى قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة مما أسفر عن استشهاد ضابطين والضابطة العقيد نجوى الحجار وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية وعدد من المواطنين جارى حصر أعدادهم، إضافةً إلى وقوع العديد من الإصابات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المعنية وقوات الحماية المدنية ورجال المفرقعات لمكان البلاغ لتمشيط المنطقة وتأمينها والوقوف على أبعاد الموقف وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads