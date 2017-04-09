تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية

سمر العشري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين الموافق 10 أبريل، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري حتى القاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على محافظات الجنوب بصعيد مصر خلال فترات النهار، وبارد ليلا على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الصغرى 16 درجة والعظمى 27 درجة، وعلى الإسكندرية الصغرى 16 درجة والعظمى 22 درجة.

كما حذر خبراء الهيئة المواطنين وخاصة قائدي المركبات والسيارات، من تدهور الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والصحراوية، نتيجة تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على القطاعات الشمالية للجمهورية، والتي تكون مصحوبة بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة على معظم الأنحاء، بينما تنشط على شمال البلاد وسيناء.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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