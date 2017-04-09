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ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية

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ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية

حصلت "البوابة نيوز"على صورة للطفلة التى استشهدت أثناء لحظة انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والتى كانت برفقة والدتها، ولكن الانفجار فرقهما، وانطلقت الصرخات والبكاء من والدة الطفلة والتى أصيبت بعدد من الإصابات جراء الحادث، والذى أقعدها ومنعها من الحركة ولم تتمكن من احتضان طفلتها.
 
واستشهدت الطفلة التى لا تتجاوز الثلاث سنوات، وظهرت الطفلة وهى غارقة فى الدماء وطريحة الأرض ومحاطة بالجثث، فى مشهدة قاسى أبكى الجميع وأدمى القلوب، الأمر الذى أثار غضب الحاضرين لحظة الانفجار، وارتفعت أصوات البكاء والصراخ الهستيري جرّاء صدمة الحادث.
 
طفلة شهيدة المرقسية
 
المصدر:البوابة نيوز

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