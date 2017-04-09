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النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا

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النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا

تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا، كشفت التحقيقات الأولية المواد التي احتوى عليها الحزام الناسف الذي تم استخدامه في تفجير كنيسة مار جرجس، حيث تبين أن الحزام كان يحتوي على مادة “تى إن تى” شديدة الانفجار وكميات كبيرة من المسامير، بالإضافة إلى مواد شديدة الاشتعال.

كما قامت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع حول حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وبتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الكنيسة، وكذلك كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات والمؤسسات الواقعة في هذا المحيط، تبين أن هناك شخص قام بارتداء حزام ناسف ونفذ تلك العملية.

وأوضح تقرير تقرير خبراء الأدلة الجنائية بأن قوة التفجير تسببت في تدمير صالة العظة، كما تم تهشيم أكثر من 100 مقعد وتكسّر لمبات الإنارة وقاعات صلاة الوعائظ الداخلية.

 

المصدر:مصرفايف

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