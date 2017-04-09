"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية

كتبت- هاجر حسني:

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الشرطة المصرية الأبطال الأبرار الذين اُستشهدوا، اليوم الأحد، إثر الهجوم الإرهابي الغادر على الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية، ومنهم العميدة نجوى الحجار، أول ضابطة شرطة تُستشهد في تاريخ وزارة الداخلية، وهي والدة النقيب محمود عزت، وقرينة اللواء عزت عبدالقادر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي- في بيان، اليوم- أن مصر تخوض الآن حربا شرسة ضد الإرهاب الغاشم الذي يزهق أرواح الأبرياء، وأن مثل هذه العمليات تستهدف الدولة وإرهاب المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار، لافتة إلى أن هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وكتبوا أسماءهم بأحرف من نور في تاريخ مصر.

وقدمت خالص العزاء للشعب المصري، داعية الله أن يتغمد الشهداء برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.